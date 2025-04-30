100 مليون درهم مساعدات «الشارقة الخيرية» خلال الربع الأول

بلغ إجمالي ما أنفقته جمعية الشارقة الخيرية ضمن برامجها ومبادراتها الإنسانية، خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 100.8 مليون درهم، توزعت بين المساعدات الإنسانية الرامية إلى تعزيز التكافل المجتمعي، وترسيخ قيم الخير والعطاء ومشاريع خارجية وكفالات الأيتام.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، «إن قيمة المساعدات الداخلية التي قدمتها الجمعية خلال الربع الأول بلغ نحو 3.1 ملايين درهم، استفاد منها 2270 حالة، شملت الأرامل والمطلقات وكبار السن.

موضحاً أنه في جانب المساعدات المقطوعة تم إنفاق نحو 23 مليون درهم لدعم فئات متنوعة، ضمن البرامج الصحية والتعليمية شملت 473 حالة مرضية بتكلفة 13.1 مليون درهم، فيما تم دعم 444 طالباً ضمن برنامج مساعدات التعليم بمبلغ 2.9 مليون درهم.

ونوه بأنه في قطاع المساعدات السكنية وفرت الجمعية دعماً بقيمة 4 ملايين درهم، استفاد منه 418 شخصاً، إلى جانب تفريج كرب 562 حالة بمساعدات مالية بلغت 2.2 مليون درهم، ودعم 16 شاباً وشابة من المقبلين على الزواج بمبلغ 150 ألف درهم.