جلسة في عجمان تستعرض أبرز تطورات الذكاء الاصطناعي

عقد برنامج «المعارف الاستراتيجية» للقيادات العليا في حكومة عجمان، أمس، الجلسة المعرفية الثانية تحت عنوان «التوجهات الكبرى: الذكاء الاصطناعي»، قدمها الدكتور محمد قاسم، عميد أكاديمية دبي للمستقبل.

واستعرضت الجلسة أبرز التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، بدءاً من بناء الشبكات العصبية وصولاً إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي العام والذكاء الفائق.

كما تناولت أحدث الاتجاهات التي يتوقع أن تؤثر في مختلف القطاعات الحكومية، مع التأكيد على أهمية إدراك هذه التوجهات لدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.

وناقش المشاركون أهمية دمج الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء الحكومي وزيادة تنافسيته، مشيرين إلى تطبيقات عملية مثل تحسين العمليات الداخلية في المؤسسات الحكومية، وتطوير خدمات العملاء بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات وتحقيق نتائج ملموسة.

وسلطت الجلسة الضوء على الإمكانات التي توفرها تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أظهرت الدراسات أن اعتماد هذه التقنيات يمكن أن يؤدي إلى زيادة في الإنتاجية تصل إلى ثلاثة أضعاف.

وتم تأكيد أهمية تهيئة الكوادر الحكومية لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة، مع التركيز على بناء الثقة في التقنيات الناشئة، وضمان تطبيق مبادئ الحوكمة الرقمية بما يحمي الخصوصية ويعزز الأمن الرقمي.