قائد عام شرطة عجمان يشيد بتميز أداء إدارة العمليات

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان بالجهود المتميزة التي تبذلها إدارة العمليات بشرطة عجمان، مثمناً الأداء العالي والجاهزية المستمرة في التعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لإدارة العمليات يرافقه العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، حيث اطلع على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة، واستمع إلى شرح مفصل حول آليات استقبال البلاغات، وخطط الاستجابة السريعة، والتقنيات المستخدمة في مراقبة الحركة المرورية وإدارة الأزمات.

وأثنى قائد عام شرطة عجمان على مستوى الانضباط والدقة في تنفيذ المهام، مؤكداً أن ما تحققه الإدارة من إنجازات يعكس مدى كفاءة الكوادر العاملة وحرصهم على حفظ الأمن والاستقرار في الإمارة.

مشيراً إلى أن السعي لتحقيق التطور المستمر في إدارة العمليات يأتي ترجمةً لرؤية وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والسلامة، والارتقاء بجودة الحياة لكافة أفراد المجتمع.

وأعرب العقيد هشام عبد الله بوشهاب مدير إدارة العمليات، عن شكره وتقديره لقائد عام الشرطة على دعمه الدائم وتحفيزه للفرق العاملة، مؤكداً التزام الإدارة بمواصلة التميز في الأداء وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية.

وفي نهاية الجولة التفتيشية عقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي اجتماع مع الضباط للاطلاع على مؤشرات الأداء ومتابعة عمليات التطوير والتحديث فيه.

وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة في الإمارة، كما وجه إلى ضرورة الاستمرار في تطوير إجراءات العمل المختلفة، والخدمات المقدمة للمتعاملين.