سعاد السركال: الإمارات وفرت بيئة داعمة أسهمت في تمكين المرأة

أكدت سعاد جمال السركال، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة كومكيشن للاستشارات، أن البيئة الداعمة التي وفرتها دولة الإمارات للمرأة أسهمت بشكل كبير في تمكينها وإتاحة الفرصة لها لتحقق إنجازات ملموسة في القطاعات كافة.

مشيرة في جلسة بعنوان «القوة الداعمة للمرأة» ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة إلى أن نجاحها في مسيرتها المهنية لم يكن وليد صدفة، بل ثمرة عمل متواصل وإيمان راسخ بقدرات المرأة الإماراتية ودورها في صنع إنجازات تسهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.

وضمن فعاليات المنتدى، تحدثت سعاد السركال عن تجربتها في عالم ريادة الأعمال والقيادة، مشيرة إلى أبرز التحديات التي واجهتها والدروس التي اكتسبتها خلال مسيرتها المهنية.