خالد النعيمي: الإماراتية عنصر محوري في معادلة البناء والتنمية

أكد خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، أن المرأة الإماراتية تمثل عنصراً محورياً لا غنى عنه في معادلة البناء والتنمية، إذ يشكل تمكينها ركيزة أساسية ضمن الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو مستقبل أكثر شمولاً وتقدماً.

حيث برهنت المرأة على قدرتها في الإسهام الفعال بمختلف الميادين، والاقتصاد، والتمثيل الدولي، والابتكار، والعمل الاجتماعي، ما يجعل دعمها واستثمار طاقاتها أولوية وطنية تعكس توجهات القيادة في تعزيز التوازن المجتمعي والاستفادة من جميع الكفاءات الوطنية في دفع مسيرة التنمية المستدامة.

وأضاف النعيمي خلال جلسة «الشباب في قلب الأجندة الوطنية للريادة» ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية، الذي عقدت أعماله أمس في دبي بتنظيم مؤسسة دبي للمرأة، أن تمكين الشابة الإماراتية يشكل محوراً استراتيجياً في رؤية المؤسسة الاتحادية للشباب، التي تؤمن بأهمية دورها الحيوي في صياغة مستقبل الوطن.

وأشار إلى حرص المؤسسة على إشراك المرأة والشابة الإماراتية في مختلف المبادرات والمجالس والبرامج الوطنية، انطلاقاً من إيمانها بأن حضور المرأة في مواقع التأثير ليس فقط ضرورة مجتمعية، بل رافعة تنموية تسهم في تحقيق التوازن.