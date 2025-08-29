شيماء العوضي: 70 % من المواطنين العاملين في القطاع الخاص نساء

ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية، عقدت جلسة تحت عنوان «المرأة كمحرك للقطاع الخاص وتعزيز التوطين»، بمشاركة شيماء العوضي، وكيل الوزارة لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإنابة والوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص والخبراء والأكاديميين.

وأكدت شيماء العوضي خلال الجلسة الحوارية التي أدارتها الإعلامية سماح العبار من مؤسسة دبي للإعلام أن المرأة الإماراتية أثبتت جدارتها في مختلف مواقع العمل بالقطاع الخاص، لتصبح اليوم عنصراً فاعلاً في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن تمكين المرأة يمثل ركناً أساسياً في مسيرة التوطين وتحقيق مستهدفات الدولة المستقبلية.

كما أشارت إلى الدور المحوري لبرنامج «نافس» الذي أطلقته الحكومة لتشجيع المواطنين والمواطنات على الالتحاق بالقطاع الخاص، مؤكدة أن البرنامج مثّل نقطة تحول مهمة في توسيع خيارات العمل أمام المرأة الإماراتية، من خلال الدعم المالي والتدريب والتأهيل المستمر.

وأضافت: «المؤشرات الأخيرة أظهرت نمواً ملحوظاً في عدد النساء المواطنات العاملات بالقطاع الخاص، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في خلق بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية النسائية، ودليلاً على وعي المرأة الإماراتية وإقبالها على خوض تجارب جديدة تتطلب الكفاءة والابتكار، حيث تحتل المرأة العاملة في القطاع الخاص أكثر من 70 % من عدد المواطنين العاملين بهذا القطاع».