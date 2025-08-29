حصة بوحميد: مع صباح كل يوم تتجدد الفرص للمرأة وعليها استثمارها

ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية، الذي نظمته مؤسسة دبي للمرأة، أمس، عُقدت جلسة بعنوان «دور المرأة في الحكومة: مسيرة قيادة وتأثير»، تحدثت فيها كل من معالي حصة بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وعائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وأدارها الإعلامي يوسف صالح، من مؤسسة دبي للإعلام.

وخلال الجلسة، أكدت معالي حصة بوحميد أن المرأة الإماراتية أثبتت خلال أكثر من 50 عاماً من التمكين والإنجاز أنها ركيزة أساسية في نهضة الوطن، إذ خطت خطوات واثقة من التعليم إلى القيادة، ومن الحلم إلى الفضاء، ومن تماسك الأسرة إلى التلاحم المجتمعي. وأضافت معاليها: «اليوم، ومع احتفائنا بيوم المرأة الإماراتية، نجدد الاعتزاز بما حققته من إنجازات ونمضي معها نحو خمسين عاماً قادمة من الريادة والإبداع».

وأردفت معاليها أن نجاحات المرأة الإماراتية هي ثمرة النسيج الاجتماعي المتماسك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت إنها تتميز بالعزيمة والحضور والبصمة المتفردة. وفي رسالة وجهتها للفتيات والشابات الإماراتيات قالت معاليها: «مع صباح كل يوم تتجدد الفرص للمرأة، وعليها استثمار هذه الفرص التي توفرها الدولة، وأدعو كل فتاة إلى التمسك بهويتها الإماراتية الأصيلة».

بدورها، أكدت عائشة ميران أن تجربة المرأة الإماراتية في العمل الحكومي تعد نموذجاً رائداً على المستويين الإقليمي والعالمي، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، والدعم المتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وهي القدوة الملهمة لمسيرة المرأة عبر مبادراتها الرائدة التي أرست أسس التمكين.

ووفرت فرص التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية، مضيفة أن جهود ومبادرات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أسهمت في ترسيخ هذا النهج، ليبقى دعم وتمكين المرأة جزءاً أصيلاً من رؤية الإمارات للمستقبل. وتحدثت عائشة ميران عن التوازن بين الحياة الشخصية والحياة العملية، وقالت إن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لهذا الأمر ضمن قوانين وسياسات متطورة.