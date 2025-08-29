1938 موظفة في «كهرباء دبي»

وصل عدد موظفات هيئة كهرباء ومياه دبي إلى 1938 موظفة يعملن في جميع إداراتها، ويشمل هذا العدد 835 موظفة في القطاع الهندسي والفني، إضافة إلى العديد من الموظفات في مناصب قيادية، فيما تشغل 1.206 موظفات مناصب إشرافية في الهيئة، وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 85 % من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، وتشهد الهيئة سنوياً ارتفاع عدد الموظفات الإماراتيات، وزيادة مساهمتهن الجليلة في دعم إنجازات الهيئة.

وخلال كلمته في منتدى يوم المرأة الإماراتية الحادي عشر، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الترابط الوثيق بين شعار يوم المرأة الإماراتية «يداً بيد نحتفي بالخمسين» في ظل «عام المجتمع» تحت شعار «يداً بيد» يمثل دلالة واضحة على أن المرأة الإماراتية قد أصبحت شريكاً حقيقياً لأخيها الرجل في الميادين كافة.

وبحضور میثاء محمد الشامسي، المدیر التنفیذي لقطاع التمكین المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، أكد معالي سعيد محمد الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد السياسات والتشريعات الداعمة لتأهيل الموظفات الإماراتيات، وضمان التكافؤ وإتاحة الفرص، بما يساعدهن على مواكبة التغيرات المتسارعة، وإثبات قدرتهن على التفوق والتميز في كافة المجالات، خاصة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة.

مسيرة

وأضاف معالي الطاير: «يسعدني أن أكون معكم اليوم للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية وباستدامة مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، وتسليط الضوء على إنجازاتها ومساهماتها المهمة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتركيز على الأشواط الكبيرة التي قطعتها دولة الإمارات على طريق إعلاء مكانة المرأة الإماراتية في المجتمع.

ومستويات التميز والريادة غير المسبوقة محلياً وإقليمياً وعالمياً التي حققتها بنات الإمارات بفضل النهج الراسخ الذي أرسى دعائمه المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على خطاه التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي عززت جودة حياة المرأة الإماراتية، وحفزتها لتحقيق مراكز متقدمة في مختلف مجالات العمل.

وأضاف: ننظم اليوم منتدى يوم المرأة الإماراتية تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين» في ظل «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد» ويمثل هذا الترابط الوثيق بين الشعارين دلالة واضحة على أن المرأة الإماراتية قد أصبحت شريكاً حقيقياً لأخيها الرجل في الميادين كافة.

ويعزز الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية المشرّفة إيماننا بطاقات المرأة الإماراتية، ويرسخ ثقتنا بجدارتها وكفاءتها وبدورها الجوهري في ترجمة الأهداف الوطنية، والمحافظة على قيم المجتمع وحماية الأسرة، وإعداد أجيال المستقبل القادرة على مواصلة رحلة الإنجازات في مختلف القطاعات، وضمان استدامة النهج الحضاري والتنموي لدولة الإمارات».

جلسات

وخلال الجلسة الأولى في المنتدى، قالت میثاء محمد الشامسي، المدیر التنفیذي لقطاع التمكین المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي: «يُجسّد منتدى يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية نفخر بها، نستحضر من خلالها إنجازات المرأة الإماراتية التي شكّلت علامة فارقة في مسيرة البناء والتنمية، وفي عام المجتمع، تتعزز قيمة هذا الحضور، حيث تبرز المرأة شريكاً أساسياً في النهوض بالمبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق التلاحم والاستقرار المجتمعي.

بدورها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال كلمتها في المنتدى: «مدعومة برعاية وتشجيع الإدارة العليا في الهيئة، تعمل اللجنة النسائية على دعم الجهود الرامية إلى توفير بيئة ممكّنة للمرأة الإماراتية في مختلف المناصب والقطاعات، وتشجيعها على أداء دورها الأساسي والمؤثر في تحويل التحديات إلى فرص واستشراف وصنع المستقبل المستدام. وتتعاون اللجنة مع الجهات الحكومية والخاصة لتنظيم الفعاليات المجتمعية والمهنية والتخصصية، وزيارات المقارنات المعيارية لتبادل أفضل المعارف والتجارب، وتحفيز مشاركة الموظفات في الأعمال التطوعية والإنسانية».

واستقطب منتدى يوم المرأة الإماراتية الذي نظمته الهيئة أكثر من 300 موظفة إلى جانب عدد كبير من عضوات اللجان النسائية على مستوى حكومة دبي. وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 10 متحدثات من موظفات الهيئة في جلسات ملهمة تركز على قصص النجاح، والعمل المجتمعي، ودور المرأة في الابتكار المؤسسي والاجتماعي.

تجارب

وسلطت مهندسات هيئة كهرباء ومياه دبي المهندسة سلامة الهاجري، والمهندسة موزة الفيحان، والمهندسة حمدة المرزوقي في الجلسة الثالثة بعنوان «من التحدي إلى الأثر: قصة نجاح من قلب المجتمع» الضوء على تجربتهن الملهمة.

وكرّم معالي سعيد محمد الطاير المتحدثات في المنتدى وباقة من موظفات الهيئة الإماراتيات اللواتي أسهمن بشكل فعال في دعم مسيرة تميز وريادة الهيئة العالمية، وذلك ضمن نهجها السنوي الخاص بتكريم الموظفات الإماراتيات المتميزات.

وتضمن المنتدى كذلك عرضاً مرئياً حول أبرز نجاحات اللجنة النسائية في الهيئة، وإنجازات باقة من موظفات الهيئة الإماراتيات. كما استضافت أروقة أكاديمية الهيئة معرضاً تفاعلياً للحرف التراثية الإماراتية والمنتجات اليدوية.