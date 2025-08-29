53.6 % من المناصب القيادية في «بيت الخير» نسائية

احتفت جمعية بيت الخير بيوم المرأة الإماراتية الذي يأتي هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»، تأكيداً على التزامها بتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في مختلف جوانب العمل الخيري والإنساني.

حيث يشكّل العنصر النسائي 35.3 % من العاملين في الجمعية، ويشغلن 53.6 % من المناصب القيادية التي تسهم في صياغة السياسات وتطوير المشاريع والمبادرات المجتمعية، بما يعكس تقدير الجمعية العميق للقدرات النسائية ومساهمتها في خدمة المجتمع الإماراتي.وأكدت حليمة الظنحاني، مساعد المدير العام لشؤون البحث والأفرع في الجمعية، أن المرأة الإماراتية كانت وستظل عنصراً محورياً في دفع مسيرة الخير والمبادرات المجتمعية.