96 مواطنة وظفتها الإمارات العالمية للألمنيوم خلال عام

كشفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انضمام أكثر من 180 امرأة إلى فريق عملها خلال عام واحد، منذ يوم المرأة الإماراتية 2024، من بينهن 96 إماراتية.

ويضم فريق الشركة حالياً 714 امرأة في مختلف المناصب داخل الدولة، من بينهن 445 مواطنة إماراتية. وتعمل لدى الشركة أكثر من 330 امرأة في وظائف في العمليات التشغيلية، من بينهن أكثر 180 مواطنة، ما يعكس دور المرأة القوي في دفع مسيرة التطور الصناعي الوطني.

وتواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم جهودها لتعزيز التنوع بين الجنسين في مختلف القطاعات الصناعية بالدولة من خلال برنامج «التحدي»، الذي أطلقته في عام 2023 بالتعاون مع أبرز الشركات الصناعية الوطنية.

بهدف تمكين دور المرأة في القطاع الصناعي والعمل معاً على مواجهة التحديات المشتركة بينهم. وتطلق الشركات الأعضاء في برنامج «التحدي» مبادرات مشتركة تُعزز الشمولية في التوظيف وتُمكّن المواهب النسائية وترسخ ثقافة العمل الداعمة للتنوع.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تواصل الإمارات العالمية للألمنيوم جهودها نحو تعزيز التنوع بين الجنسين في فرق عملها وتوفير فرص للنساء للتميز في المناصب الإدارية والوظائف التشغيلية.

حيث نؤمن بأن التنوع ركيزة أساسية للتطور وترسيخ مكانتنا في القطاع الصناعي بالدولة، وقد أطلقت الشركة العديد من المبادرات الرائدة مثل برنامج «التحدي» الذي يجمع أبرز الشركات الصناعية الوطنية للتعاون على تسريع وتيرة التنوع بين الجنسين، ما يعكس التزامنا الراسخ بتمكين المرأة والمواهب الوطنية».

وبالتزامن مع يوم المرأة الإماراتية، أطلقت الشركة حملة بشعار «كلنا وياها، نكسر الحواجز»، للاحتفاء بمساهمات المرأة الإماراتية في القطاع الصناعي في الدولة.