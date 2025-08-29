«إقامة دبي» تكرم كوكبةمن النماذج النسائية

احتفلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي بيوم المرأة الإماراتية، وذلك بحضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام، إلى جانب مساعدي المدير العام.

وقد بدأت الفعالية بكلمة من الفريق محمد أحمد المري تحدّث فيها عن مكانة المرأة الإماراتية ودورها المحوري في مسيرة البناء والتنمية، مشيداً بما حققته من إنجازات ريادية أسهمت في تعزيز حضور الدولة محلياً وعالمياً، وتلى ذلك فيلم توثيقي استعرض أبرز محطات مضيئة من رحلة المرأة الإماراتية ودورها في صياغة مستقبل الدولة.

وقد جاء هذا التكريم ليشمل الفائزات بجائزة «رائدات إقامة دبي» وعددهم (44) موظفة تميزن بكفاءتهن وإبداعهن وإخلاصهن في خدمة العمل المؤسسي. وإلى جانب ذلك، تم تكريم الموظفات اللواتي أمضين أكثر من ثلاثين عاماً في خدمة المؤسسة.

وقال الفريق محمد أحمد المري: «إن يوم المرأة الإماراتية ليس مجرد احتفال رمزي، بل هو محطة وطنية للاعتزاز بمسيرة التمكين التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي جعلت من المرأة شريكاً رئيسياً في النهضة المستدامة. ونحن في إقامة دبي نفخر بموظفاتنا اللواتي جسّدن قيم المؤسسة ورسّخن سمعتها المؤسسية على المستويين الوطني والدولي.

وأضاف: «يؤكد هذا اليوم التزامنا بتهيئة بيئة عمل محفزة تتيح للمرأة المزيد من الريادة والإبداع والمشاركة الفاعلة في صناعة المستقبل».