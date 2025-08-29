أحمد بن سعيد: نحتفي بالمرأة الإماراتية الملهمة القائدة والشريكة

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عبر منصة «إكس»:

«بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نستذكر اليوم جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي بذلتها على مدار 50 عاماً لتعزيز مكانة المرأة الإماراتية، وترسيخ دورها شريكاً أساسياً في القطاعات والمجالات التنموية كافة.

ونحتفي اليوم بمسيرة امتدت على مدار نصف قرن، أسهمت سموها فيها بدعم وتمكين المرأة على النطاق المحلي والعربي والدولي عبر مجموعة متكاملة من المبادرات التي مست شتى جوانب الحياة، ما مهد الطريق للمرأة الإماراتية لتحقيق نجاحات وإنجازات جعلتها نموذجاً إقليمياً وعالمياً».

وأضاف سموه: «يداً بيد.. نحتفي بالخمسين، ونحتفي بالمرأة الإماراتية الملهمة القائدة والشريكة التي تعتبر جوهر رؤية أم الإمارات 50:50».