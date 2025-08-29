صقر غباش: نموذج ملهم في العزيمة والإصرار والإرادة وصناعة المستقبل

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أنه بفضل الجهود العظيمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، نجحت المرأة الإماراتية على مدار أكثر من 50 عاماً في ترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً ودورها الفاعل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، ولا سيما العمل البرلماني والتشريعي، حتى باتت نموذجاً ملهماً يشار إليه في العزيمة والإصرار والإرادة وصناعة المستقبل.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام وتحتفل به الإمارات هذا العام تحت شعار «يداً بيد نحتفي بالخمسين»: إن ما حققته ابنة الإمارات من إنجازات حضارية عظيمة في مختلف الميادين يدعو إلى الفخر والاعتزاز بجدارتها وكفاءاتها، التي تحققت بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات بنات الإمارات.

وشكلت رؤيتها السديدة مساراً مضيئاً لتمكين المرأة وتعزيز دورها عنصراً فاعلاً في مسيرة وطن لا يعرف المستحيل، وذلك استمراراً للنهج الراسخ الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإيمانه بأن تقدم الأمم ورفعتها يتحققان بسواعد بناتها وأبنائها، وأن المرأة شريك أساسي للرجل في مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد معاليه أن الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية تعد ترجمة عملية لرؤية التمكين التي ترسخت في فكر قيادتنا الرشيدة، ما جعلها شريكاً أساسياً وفاعلاً في المسيرة الحضارية للوطن.