حمدان بن زايد: رؤية «أم الإمارات» الركيزة الأساسية في مسيرة تمكين المرأة

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أن الدعم الكبير والرؤية الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شكّلت الركيزة الأساسية في مسيرة تمكين المرأة.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نستحضر بفخر الدعم الكبير والرؤية الملهمة لـ«أم الإمارات»، التي شكّلت الركيزة الأساسية في مسيرة تمكين المرأة.

بفضل دعمها اللامحدود، أصبحت المرأة الإماراتية رمزاً للريادة والعطاء، بصماتها واضحة في كل ميدان وشريكاً فاعلاً في نهضة الوطن وتقدمه».