وزراء: مبادرات «أم الإمارات» جعلت من الإماراتية نموذجاً عالمياً متميزاً

أكد وزراء أن عطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، جعل من المرأة الإماراتية نموذجاً عالمياً متميزاً، وبينوا أن يوم المرأة الإماراتية يمثل محطة وطنية متجددة نحتفي خلالها بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات مشرفة.

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تحية اعتزاز واحترام وعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»، مشيراً إلى مبادرات سموها الرائدة وإنجازاتها الضخمة، التي جعلت من المرأة الإماراتية نموذجاً عالمياً متميزاً في مختلف المجالات، لتحقيق الخير والرخاء في الدولة والعالم.

وأكد معاليه أن المرأة الإماراتية وبفضل الدعم القوي من سمو «أم الإمارات» وصلت إلى أرقى الدرجات العلمية، وأمامها الفرصة كاملة للعمل والإنجاز والإنتاج في المجال الذي تختاره، وأن تتبوأ مناصب القيادة في المجتمع وتسهم بشكل كامل في المجالات كافة.

فالمرأة الإماراتية -بفضل «أم الإمارات»- أثبتت وجودها في خدمة مجتمعها ووطنها، ولها إنجازاتها الواضحة في مختلف مناحي الحياة، معرباً عن اعتزازه بما تمثله سمو «أم الإمارات» كونها رمزاً عالمياً رائداً في العطاء والإنجاز والحرص على تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية نفاخر به الدنيا.

وأضاف: «يشرفني في هذه المناسبة أن أتقدم بعظيم الشكر وفائق التقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لاهتمامه الكبير ودعمه الدور المحوري للمرأة في تحقيق التنمية الشاملة في الوطن».

معرباً عن اعتزازه بحرص سموه على تمكين المرأة من كل ما وهبه الله لها من طاقات وإمكانات، وإنه بفضل ما يتسم به سموه من حكمة والتزام قوي بتنمية المجتمع وبناء الإنسان، أصبح لدينا إسهام كامل وفاعل للمرأة على جميع المستويات، وأصبحت دولتنا رائدة على مستوى العالم في تأكيد مكانة المرأة، كما أصبحت المرأة الإماراتية سفيرة المجتمع إلى المستقبل، حيث تحمل القيم الأخلاقية والإنسانية إلى الأجيال الجديدة

من جانبه، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «إن يوم المرأة الإماراتية يمثل محطة وطنية متجددة نحتفي خلالها بما حققته ابنة الإمارات من إنجازات مشرفة، ونتوقف عند مسيرتها الزاخرة بالعطاء كونها شريكاً رئيساً في بناء الوطن ونهضته.

ويأتي شعار هذا العام «يداً بيد نحتفي بالخمسين» ليرسخ رؤية التمكين التي انطلقت منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام في عام 1975، تحت قيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».

وأضاف معاليه: «حرصت وزارة المالية، على أن تكون شريكاً فاعلاً في بناء قصة وطنية متكاملة، تستند إلى مبادئ الخمسين، وتضع ضمن أولوياتها تطوير الكفاءات الوطنية النسائية، وتوسيع نطاق مشاركتهن في السياسات المالية، وصناعة القرار المؤسسي، ومشاريع التحول الرقمي».

وأشار معاليه إلى أنه خلال السنوات الماضية شهدت وزارة المالية تطوراً ملحوظاً في قياداتها النسائية والمواهب الشابة، بما يعكس نهجاً مؤسسياً قائماً على التدرج المهني، والتطوير المستمر للكفاءات، موضحاً أن المرأة في الوزارة تشكل نموذجاً يعكس الأثر الإيجابي للسياسات الحكومية المبنية على الكفاءة والمساواة في الفرص.

إلى ذلك، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس مجمع كليات التقنية العليا ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: إن المرأة الإماراتية أثبتت على مدار السنوات الـ50 الماضية مكانتها ركيزة أساسية في مسيرة التطور والازدهار التي سطرتها دولة الإمارات، وجسدت بأبهى الصور القيم التي غرسها الآباء المؤسسون لدولتنا.

كما كانت -ولا تزال- على قدر المسؤولية وتمضي بخطى واثقة في كتابة قصص التميز والنجاح في مختلف القطاعات وميادين الحياة. وثمّن معاليه الدعم السخي الذي تقدمه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لبنات الوطن وحرصها الدائم على تمكينهن بشتى السبل، إيماناً منها بقدرتهن على تولي زمام القيادة وتصدر مشهد الإنجاز، والوفاء بمسؤولياتهن على أكمل وجه.

