حمدان بن محمد: بدعم محمد بن زايد ومحمد بن راشد.. الإماراتية شريكة الإنجاز في كل ميدان

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ابنة الإمارات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، مؤكداً سموه أنه بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت المرأة الإماراتية شريكة الإنجاز في كل ميدان.

وهنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كما هنأ سموه حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «نبارك لابنة الإمارات يومها، ونفخر بعزيمتها التي صنعت المستقبل؛ فهي مربية الأجيال، ونبض الحنان، وبركة البيت، وشريكة الإنجاز في كل ميدان، بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وأضاف سموه: «وفي هذا اليوم، نرفع أسمى التهاني إلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وإلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم.. كل عام وابنة الإمارات مصدر إلهام للمرأة في كل مكان» .