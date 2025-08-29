«ثلاجة الفريج» توزع مليوني عبوة مياه وعصائر ومثلجات على العمال في دبي

اختتمت النسخة الثانية من الحملة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج» فعالياتها، محققة مستهدفها بتوزيع مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في مختلف مناطق إمارة دبي، منذ انطلاقها في 23 يونيو الماضي، وذلك ضمن جهودها لتخفيف تأثيرات حرارة الصيف على العمال، وتعزيز مبادئ التراحم والعطاء بين مختلف فئات مجتمع دبي.

واستهدفت الحملة، التي نظمتها «فرجان دبي» بدعم من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وبالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، عمال النظافة والبناء.

وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق، للمساهمة في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة مثل الجفاف والإجهاد الحراري.

وحظيت الحملة بتفاعل واسع من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، حيث شاركت أكثر من 15 جهة في دعم أهدافها، من خلال مشاركة مسؤوليها وموظفيها في توزيع المياه والمشروبات الباردة على العمال في مواقع عملهم، إلى جانب توفير مستلزمات نجاحها.

ويجسد التفاعل القيم الإنسانية الراسخة في مجتمع الإمارات، ويعكس التزام المؤسسات بمسؤوليتها المجتمعية وتقديرها للدور الحيوي الذي يضطلع به العمال في دفع مسيرة التقدم والازدهار في دبي.

واستقطبت حملة «ثلاجة الفريج» 250 متطوعاً من مختلف شرائح المجتمع الذين عملوا على تغطية عشرات المواقع الحيوية بشكل يومي، لضمان وصول المياه والمشروبات الباردة إلى العمال. وتعكس هذه المساهمة مستوى الوعي المجتمعي وحرص الأفراد على دعم المبادرات الإنسانية والخيرية، بما يجسد التزامهم الراسخ بنشر قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

شركاء الحملة

وأسهم شركاء الحملة بدور محوري في نجاح «ثلاجة الفريج»، فيما شكل دعم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ركيزة أساسية مكنت الحملة من توزيع مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال خلال شهرين.

وقد وفر بنك الإمارات للطعام مستودعاته المجهزة لحفظ المياه والمشروبات والمثلجات، وخصص سيارات التوزيع المبردة التابعة له لضمان إيصالها بشكل آمن وسريع إلى مواقع العمال في مختلف أنحاء دبي.

إضافة إلى مشاركة متطوعيه في عمليات التوزيع الميداني، كما أسهمت مؤسسة سقيا الإمارات في دعم الحملة من خلال توفير كميات كبيرة من المياه الباردة لتوزيعها على العمال.

واعتمدت «فرجان دبي» في إطار تنفيذها لحملة «ثلاجة الفريج» على تسيير سيارات مبردة تجوب مختلف مناطق إمارة دبي، لتوزيع المياه والعصائر والمثلجات على العمال، بالإضافة إلى توفير ثلاجات ثابتة في سكناتهم، ما أسهم في تعزيز قدرة الحملة على الوصول إلى أكبر عدد من العمال.

ورسم الابتسامة على وجوههم وإدخال الفرح إلى قلوبهم. وتجسد الحملة مساعي «فرجان دبي» في تعزيز التزام أبناء الأحياء السكنية في دبي بمسؤوليتهم المجتمعية، خصوصاً تجاه فئة العمال تقديراً لجُهودهم وتفانيهم في عملهم.

وتعد «فرجان دبي» مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لتوفير حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.