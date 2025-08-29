منال بنت محمد: قيادتنا الرشيدة أرست نهجاً ملهماً نجني ثماره في كل إنجاز للمرأة الإماراتية

تحت رعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

وبحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، نظّمت مؤسسة دبي للمرأة، أمس، «منتدى المرأة الإماراتية»، تزامناً مع مرور 10 سنوات على بدء الاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية»، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين وأكثر من 700 من القيادات التنفيذية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في الدولة.

وتضمّن المنتدى، الذي عُقدت أعماله في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، تنظيم 10 جلسات حوارية سلّطت الضوء على المسيرة الإماراتية الناجحة في دعم المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدة فعاليات ذات صلة بطبيعة المناسبة التي تعكس مدى الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة.

وفي هذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، عن بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لكل ما يقدمانه من دعم وتحفيز للمرأة للوصول بها إلى آفاق جديدة من التميز والتفوق في كل المجالات، ولرؤية سموهما التي كانت وستظل مصدر إلهام وركيزة أساسية لما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات على الصعيدين المحلي والدولي.

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «إن دولة الإمارات بادرت منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، إلى منح المرأة الفرصة الكاملة لتأخذ مكانها الطبيعي في مواقع القيادة وصُنع القرار، وفي ميادين العلوم والمعرفة وساحات العمل الإنساني والمجتمعي...

واليوم نجني ثمار نهج مُلهِم أرسته قيادتنا الرشيدة، ونلمسه في كل إنجاز تحققه المرأة الإماراتية.. ونرى أثره في كل موقع تترك فيه بصمة فارقة من الفضاء إلى الحكومة، ومن الاقتصاد إلى الثقافة ومن التعليم إلى الفنون».

وأشادت سموها بالدعم اللامحدود والرعاية الكريمة التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للمرأة الإماراتية أسرياً واجتماعياً وتعليمياً ومهنياً، ما كان له الأثر البالغ في الوصول بها إلى أرقى المناصب، وأضافت سموها:

«إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كانت وما زالت الداعم الأول لمسيرة المرأة الإماراتية، ومُلهِمة الأجيال بقيم العطاء والإيمان الراسخ بدور المرأة في بناء المجتمع.. فجهود سموها التاريخية وضعت الأسُس التي ننطلق منها اليوم نحو آفاق أوسع من التمكين والريادة».

وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «في هذا اليوم، نحتفي بفخر واعتزاز بالإنجازات المشرّفة التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف ميادين العمل بدعم وتشجيع من قيادتنا الرشيدة.

ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» فالمواقع الريادية التي شغلتها المرأة الإماراتية بنجاح في قطاعات حيوية كالتعليم، والصحة، والاقتصاد، والتكنولوجيا، والفضاء والاستدامة، أثبتت جدارتها وكفاءتها في كل ما تولته من مسؤوليات في ضوء تمكين نوعي لها في مواقع صُنع القرار، ومشاركة فاعلة في رسم ملامح المستقبل».

وأضافت سموها: «يأتي تنظيمنا لمنتدى المرأة الإماراتية في إطار الجهود المتواصلة والمبادرات النوعية لمؤسسة دبي للمرأة على مدى نحو 20 عاماً لتعزيز دور المرأة شريكاً فاعلاً في التنمية وبناء المستقبل، وكمنصة وطنية تسهم في دعم توجهات الدولة وحرصها على الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ومنح المرأة ما تستحقه من دعم وتشجيع.

كما يجسّد الحدث التزام المؤسسة بالمشاركة الفاعلة في تطوير الممارسات الداعمة، من خلال طرح موضوعات حيوية للنقاش، وتبادل الخبرات، واستشراف الفرص ورصد التحديات، ضمن حوار استراتيجي يضم صُنّاع القرار في القطاعات الرئيسية والخبراء والمعنيين».

وأثنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم على مستوى المُشارَكة المتميزة في المنتدى، ما يعكس التزام الحكومة المستمر بدعم المرأة، ويؤكد مدى الوعي بأهمية دور المرأة ويمنح المنتدى بعداً وطنياً مؤثراً، كما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة بشأن تعزيز إسهامات المرأة في مختلف القطاعات.

وهنأت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، قيادتنا الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأكدت سموها أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، هي الركيزة التي تنطلق منها المرأة الإماراتية لتثبت جدارتها وتميزها في مختلف ميادين العمل والعطاء والمشاركة المتكافئة في جهود التنمية المستدامة.

وقالت سموها عبر منصة «إكس»: «نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية. في هذا اليوم الوطني المميز نحتفي بالمرأة الإماراتية، وبدورها الريادي في نهضة الدولة وازدهارها.

رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي الركيزة التي تنطلق منها المرأة الإماراتية لتثبت جدارتها وتميزها في مختلف ميادين العمل والعطاء والمشاركة المتكافئة في جهود التنمية المستدامة.

المسيرة الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وجهودها التاريخية ومبادراتها الريادية شكلت نموذجاً عالمياً فريداً في دعم المرأة وتعزيز دورها في المجتمع. مبادرات سموها المتواصلة كانت ولا تزال مصدر إلهام لكل امرأة في دولة الإمارات وحافزاً لها على مواصلة العطاء في سبيل رفعة وطنها وتقدُّمه».

إلى ذلك، أعربت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عن سعادتها بحضور المنتدى، وقالت سموها عبر حسابها على منصة «إكس»:

«سعدت بحضور منتدى المرأة الإماراتية، الذي تنظّمه مؤسسة دبي للمرأة، في يوم نحتفي فيه بامرأة صنعت الفرق وكانت وما زالت ركيزة في بناء المجتمع ونهضة الوطن. حيث ناقش المنتدى قصص الريادة، والابتكار، والتميّز التي سطّرتها المرأة الإماراتية عبر الأجيال في كل ميدان، وفي مسيرة متجذّرة في الإرث الثقافي، نابضة بالعطاء ومستمرة بتأثيرها المستدام في بناء الإنسان والمستقبل».

وناقش المنتدى، الذي عُقدت أعماله في فندق ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، بحضور منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، جوانب مهمة من المسيرة الإماراتية الناجحة في دعم المرأة وإنجازاتها في العديد من القطاعات، كما تضمن الحدث فعاليات متنوعة ذات صلة بطبيعة المناسبة والتي تعكس مدى الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية وتقدير إسهاماتها النوعية والمميزة في مسيرة التنمية الشاملة.

وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين المشاركين في المنتدى كلاً من: معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، والفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وآمنة فكري.

سفيرة دولة الإمارات لدى فنلندا وإستونيا، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وشيماء يوسف العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتطوير وتنظيم سوق العمل بالإنابة والوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية.

وخالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وآمنة السويدي، المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل بالإنابة ومدير إدارة السياسات ودعم البرامج بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسُعاد جمال السركال، المؤسِسَة والمديرة التنفيذية لشركة كومكيشن للاستشارات، إضافة إلى عائشة العبيدلي، أصغر شيف إماراتية، وغاية الأحبابي، أصغر سفيرة يونيسيف لمؤتمر الأطراف COP28.

