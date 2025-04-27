عبدالله بن سالم وسلطان بن أحمد وعمار النعيمي يحضرون زفاف خالد بن خادم

حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه الوليد خالد أحمد بن خادم النعيمي، بمناسبة زفاف نجله خالد إلى كريمة عبدالله سلطان أحمد بن خادم النعيمي، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

كما حضر حفل الاستقبال، الشيخ محمد بن علي ‏النعيمي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين الذين باركوا للعريسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

وأعرب سموهم عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم إلى العروسين، راجين لهما الحياة السعيدة ودوام الألفة والمودة، وأن يرزقهما المولى عز وجل الذرية الصالحة.