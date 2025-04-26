مسؤولون يقدمون واجب العزاء في وفاة خميس جمعة بوعميم

قدم معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من المسؤولين والمواطنين، أمس، واجب العزاء في وفاة خميس جمعة بوعميم.
مواساة
وأعرب المعزون عن صادق عزائهم ومواساتهم لأسرة الفقيد وأبنائه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.