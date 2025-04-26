مسؤولون يقدمون واجب العزاء في وفاة خميس جمعة بوعميم

قدم معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

سعيد الطاير خلال تقديم واجب العزاء إلى حمد بوعميم وأسرة الفقيد

ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من المسؤولين والمواطنين، أمس، واجب العزاء في وفاة خميس جمعة بوعميم.

مروان بن غليطة خلال تقديمه واجب العزاء

مواساة

وأعرب المعزون عن صادق عزائهم ومواساتهم لأسرة الفقيد وأبنائه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

عبدالله بلحيف النعيمي يقدم واجب العزاء إلى محمد بوعميم

سيف الشعفار خلال تقديمه واجب العزاء

أحمد بن شعفار يقدم واجب العزاء إلى محمد بوعميم

علي عبدالله الشعفار يقدم واجب العزاء

سعيد حارب خلال تقديم واجب العزاء إلى حمد بوعميم

حميد المطيوعي وحمد بوعميم وعبدالرحمن غانم المطيوعي خلال العزاء

حمد بوعميم يتقبل تعازي عبدالله الشحي وأحمد المهيري وأحمد باليوحه

أحمد الحداد يعزي محمد بوعميم

حمد بوعميم وعلي شهدور ومحمد الشحي