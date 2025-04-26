سعود بن صقر يؤدي صلاة الجنازة على جثمان موزة بنت عبدالله الحبسي

أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، صلاة الجنازة على جثمان المغفور لها الشيخة موزة بنت عبدالله الرييل الحبسي، حرم المغفور له الشيخ كايد بن محمد القاسمي، وذلك بعد صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة.

أدى الصلاة إلى جانب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، كلٌّ من الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة.

والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين، إلى جانب عدد كبير من المواطنين. وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى أبناء الفقيدة وذويها، داعياً الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.