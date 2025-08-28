حاكما الشارقة وأم القيوين يطّلعان على خطط وزارة التربية للعام الدراسي الجديد

الشارقة، أم القيوين - البيان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، كل على حدة، صباح أمس، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم والوفد المرافق لها.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال استقباله معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم في قصر البديع بوفد وزارة التربية والتعليم، مثمناً سموه ما تبذله الوزارة من جهود كبيرة في تطوير العملية التعليمية.

مشيداً سموه بالعمل الدؤوب الذي تبذله كوادر الوزارة في سبيل دعم المدارس والمعلمين والطلبة، ومؤكداً سموه أن التعليم يمثل الركيزة الأولى في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وأشار سموه إلى أهمية تبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات التعليم والتعلم وتطوير المناهج، وبما يحافظ على أصالة الهوية الوطنية، والتمسك بالقيم الإسلامية والعربية والعادات المجتمعية التي تمثل أساس المجتمع الإماراتي، مشيراً سموه إلى أن التعليم المدرسي يعد إحدى الوسائل الأساسية لصيانة القيم ونقلها إلى الأجيال القادمة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على الخطط الموضوعة من قبل الوزارة للعام الدراسي الجديد، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى جودة التعليم في جميع المراحل الدراسية، إضافة إلى تعزيز البيئة المدرسية من خلال تحديث البنية التحتية، وتطوير أساليب التعليم، وإدخال تقنيات حديثة من شأنها رفع مستوى الطلبة، وتقديم الدعم المتواصل للمعلمين بما يسهم في رفع كفاءتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم على أكمل وجه.

وتعرف سموه إلى أبرز المبادرات الجديدة التي أطلقتها الوزارة مع بداية العام الدراسي، والتي تركز على الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز دور المدرسة كمحور أساسي في بناء شخصية الطالب، مطلعاً سموه على خطوات الوزارة في التعاون المستمر مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية لتحقيق رؤية الدولة في بناء منظومة تعليمية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبها، وجهت معالي وزيرة التربية والتعليم شكرها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على استقباله ودعمه الكبير للمنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال خططها ومبادراتها المختلفة إلى تمكين الطلبة من امتلاك المعارف والمهارات التي تؤهلهم للمستقبل وتحقق توجهات دولة الإمارات الاستراتيجية.

وخلال استقبال صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، لمعالي سارة بنت يوسف الأميري اطلع سموه على مستجدات الوزارة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026.

وأكد سموه أن القيادة الرشيدة تولي التعليم أهمية خاصة بمختلف مراحله وهو ما يعكس السعي نحو الارتقاء بجودة المخرجات التعليمية وتوفير كوادر مؤهلة للتعامل مع التحديات المستقبلية بالتسلح بالعلم للإسهام في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة.

وأثنى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، على جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوياتها، والدور المحوري للمعلمين والكوادر التربوية والإدارية، مؤكداً سموه أن تضافر هذه الجهود يعزز من نجاح العام الدراسي الجديد.

من جهتها أعربت معالي سارة بنت يوسف الأميري عن تقديرها لحرص ومتابعة صاحب السمو حاكم أم القيوين لقطاع التعليم، مشيدة بدعم سموه المستمر للمؤسسات التعليمية بأم القيوين وتهيئة البيئة المثلى للطلبة والمعلمين.

حضر اللقاء الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.