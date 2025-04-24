Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

حميد النعيمي يستقبل حمد الشرقي في مقر إقامته بالمغرب

  • تناول اللقاء الأحاديث الودية والموضوعات الوطنية
undefined's profile picture

وام

الرباط
حميد النعيمي وحمد الشرقي خلال اللقاء بحضور راشد بن حميد
وام
حميد النعيمي وحمد الشرقي خلال اللقاء بحضور راشد بن حميد

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمقر إقامة سموه بالرباط بالمملكة المغربية الشقيقة، صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان، وصاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال اللقاء، الأحاديث الودية، وعدداً من الموضوعات الوطنية.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني، سفير دولة قطر بالمملكة المغربية، والشيخ فيصل بن عبدالله بن أحمد المعلا، وعدداً من أعضاء البعثة الدبلوماسية وموظفي سفارة الدولة في العاصمة المغربية وعدداً من المسؤولين والضيوف.