«طيران الإمارات الخيرية» تكثف جهودها لدعم الأطفال المحتاجين

تواصل طيران الإمارات تكثيف جهودها لدعم الأطفال المحتاجين، وتعزيز المكاسب التي حققتها على مدار العقدين الماضيين، من خلال توسيع نطاق دعمها لـ13 منظمة مجتمعية ومؤسسة غير ربحية تعمل على حماية صحة ورفاه الأطفال.

وبموجب هذا الالتزام المستمر ببناء مستقبل أفضل للأطفال الأكثر احتياجاً وضعفاً، أعلنت مؤسسة طيران الإمارات الخيرية عن مضاهاتها لكل تبرع يُقدّم لها، من أي عملة كانت، بمبلغ مماثل ولما يصل إلى 10 آلاف دولار، ما يضاعف من أثر كل مساهمة يقدمها العملاء.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة طيران الإمارات الخيرية: «مع تفاقم التحديات العالمية التي تواجه الفئات الأكثر ضعفاً في العالم، أصبح من الأهمية بمكان حماية الاحتياجات الأساسية للأطفال وضمان حصولهم على الغذاء والرعاية الصحية والسكن والتعليم.

ومن هذا المنطلق، نكثّف دعمنا من خلال مضاهاة قيمة كل تبرع يُقدّم لمؤسسة طيران الإمارات الخيرية، في إطار التزامنا بإعطاء الأولوية لاحتياجات الأطفال والمساهمة في كسر دوامة الفقر، حيث تقربنا كل مساهمة اليوم خطوة نحو طفل يتمتع بالتغذية والتعليم والتمكين».

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية من طيران الإمارات في إطار جهودها لتعزيز العمل الخيري، وبما يتماشى مع مبادرة «عام المجتمع» في دولة الإمارات لعام 2025، والتي تهدف إلى ترك أثر مستدام في المجتمعات.