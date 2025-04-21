شراكة استراتيجية بين مركز الشارقة للأمن السيبراني و«فورتينت»

وقع مركز الشارقة للأمن السيبراني التابع لدائرة الشارقة الرقمية مذكرة تفاهم مع «فورتينت» الأمريكية المتخصِّصة في حلول وخدمات الأمن السيبراني، بهدف توطيد التعاون المشترك في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير القدرات الوطنية في التصدي للتهديدات السيبرانية.

وتهدف هذه المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين في مجالات الأمن السيبراني، مع التركيز على دعم المبادرات المحلية، وتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير آليات الردع والوقاية والاستجابة للهجمات الإلكترونية. كما تشمل الاتفاقية التعاون في بناء برامج توعوية وتعليمية، وإجراء بحوث علمية متقدمة لتطوير التقنيات الحديثة، إلى جانب دعم التبادلات التجارية والاقتصادية المرتبطة بأمن المعلومات.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تطوير حلول مبتكرة لأمن المعلومات، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصّصة، فضلاً عن تنظيم مؤتمرات وزيارات تعليمية وتمارين سيبرانية مشتركة. علاوةً على ذلك، يشمل التعاون تبادل المحتوى التوعوي، وتقديم الدعم الاستشاري لمعالجة حوادث الأمن السيبراني، وتعزيز مشاركة ممثلي الطرفين في الأنشطة التدريبية والجلسات العملية التي ينظمها كل منهما.

وتعقيباً على توقيع المذكرة، أكد الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، أن هذه الشراكة تأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية للدائرة وحرصها على تعزيز الجاهزية الرقمية للإمارة، وبناء منظومة متكاملة للأمن السيبراني تحمي مكتسبات التحوُّل الرقمي، وتدعم التنمية المستدامة.

من جهته، قال المهندس عبدالناصر عبيد بوخاطر، مدير مركز الشارقة للأمن السيبراني: «تمثل هذه الشراكة مع «فورتينت» خطوة استراتيجية ضمن جهودنا المتواصلة لترسيخ منظومة متكاملة للأمن السيبراني في إمارة الشارقة، وبناء قدرات رقمية وطنية قادرة على التصدي للتحديات التقنية المتسارعة بما يسهم في تحقيق الاستدامة والحماية الشاملة لبيئة الأمن المعلوماتية».