Al Bayan
مباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

هزاع بن زايد وعبدالله بن زايد يعزيان في وفاة عوض سعيد الكتبي

  • نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في الفقيد
undefined's profile picture

وام

أبوظبي
هزاع بن زايد وعبدالله بن زايد خلال تقديمهما واجب العزاء
وام
هزاع بن زايد وعبدالله بن زايد خلال تقديمهما واجب العزاء
نهيان بن مبارك خلال تقديمه واجب العزاء
وام
نهيان بن مبارك خلال تقديمه واجب العزاء

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم إمارة أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، واجب العزاء في وفاة عوض سعيد بن سويلم الكتبي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس الريف في منطقة العين، عن صادق تعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيد، داعيين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء في وفاة المغفور له عوض سعيد بن سويلم الكتبي.

وأعرب معاليه عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.