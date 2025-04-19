هزاع بن زايد وعبدالله بن زايد يعزيان في وفاة عوض سعيد الكتبي

قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم إمارة أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، واجب العزاء في وفاة عوض سعيد بن سويلم الكتبي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس الريف في منطقة العين، عن صادق تعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيد، داعيين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء في وفاة المغفور له عوض سعيد بن سويلم الكتبي.

وأعرب معاليه عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.