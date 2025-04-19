عمار النعيمي: «عجمان للناس» التزام حقيقي وعمل مستمر

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن شعار رؤية عجمان ‏‏2030 «عجمان للناس»، هو التزام حقيقي تترجمه حكومة الإمارة إلى مشاريع وسياسات وتشريعات تخدم ‏المجتمع وترتقي بحياة الإنسان.

وقال سموه إن التميز الحكومي ليس غاية بحد ذاته، بل هو وسيلة لتحسين جودة الحياة، مؤكداً ‏أن التنافس لا يجب أن يكون من أجل الحصول على الجوائز، بل لخدمة أفراد المجتمع بكل إخلاص.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع قيادات الحكومة الرائدة، بمبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، ‏بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس ‏دائرة المالية في عجمان، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ ‏راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والشيخ صقر بن عمار بن حميد النعيمي.

وفي كلمة وجهها سموه إلى القيادات التنفيذية، شدد على أن التميز ‏الحكومي ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لتحسين جودة الحياة.

وقال سموه «يجب أن نتجاوز مرحلة الجوائز إلى مرحلة الوصول إلى التميز بما يخدم الناس»، مشيراً إلى ‏ضرورة مراجعة الأداء وتحديد مجالات التحسين لضمان تقديم خدمات حكومية تليق بتطلعات مواطني ‏ومقيمي الإمارة.

اجتماع

كما ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.

وناقش المجلس خلال الاجتماع الذي عُقد في الديوان الأميري، بحضور أعضاء مجلس إدارة المصرف، عدة مواضيع مالية وإدارية، وراجع الأنشطة التجارية وأصدر قراراته بشأنها.

وأعلن مجلس الإدارة أن مصرف عجمان، حقق ربحاً «قبل الضريبة» قدره 145 مليون درهم إماراتي للربع الأول من 2025، بزيادة 24 %.

ووصل صافي الدخل التشغيلي للمصرف إلى 199 مليون درهم للربع الأول من عام 2025، محققاً زيادة بنسبة 2 %، ما يعكس كفاءته الثابتة في أداء أعماله الأساسية مع مواصلة التركيز على تعزيز معدل الاسترداد وتخفيض النفقات وزيادة الكفاءات من خلال رقمنة وأتمتة البنى التحتية لتقانة المعلومات.

ويدعم هذه النتائج المتميزة، ميزانية عمومية قوية ووصول إجمالي الأصول إلى 25 مليار درهم (زيادة بنسبة 7 %) وودائع العملاء إلى 21 مليار درهم (زيادة بنسبة 8 %) وحقوق المساهمين إلى 3.1 مليارات درهم (مقارنة بنهاية عام 2024).

ويواصل وضع رأس المال وجودة الأصول التحسن الكبير على أساس سنوي وربعي تتابعي.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.2 % ونسبة رأس المال من المستوى الأول 17.0 %، بينما بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 17.4 % (زيادة قدرها 161 نقطة أساس) ونسبة العائد على الأصول 2.3 % (زيادة قدرها 49 نقطة أساس)، وانخفضت نسبة القروض عديمة الأداء لتبلغ 9.7 % (من 9.9 % اعتباراً من نهاية 2024).

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي: «يعكس التقدم الذي أحرزه مصرف عجمان نجاح مبادراتنا الاستراتيجية ومرونة اقتصادنا الوطني، ورؤيتنا القوية لمستقبل إمارة عجمان والدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المالية في تشكيل الاقتصادات المرنة والشمولية».