28.7 ألفاً زيادة المشتركين في «المعاشات» خلال مارس 2025

كشفت إحصائيات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن مارس الماضي ارتفاع عدد المشتركين إلى 154.619‬ مشتركاً، مقارنة بنحو 125.891 مشتركاً عن مارس 2024، بزيادة 28.728 مشتركاً.

كما ارتفع عدد جهات العمل المسجلة لدى الهيئة إلى 19.980 جهة مقارنة بنحو 15.615 جهة عن الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 4.365‬ جهات. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الثاني لعام 2025 الذي انعقد، أمس، برئاسة مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبدأ الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، ثم شرع المجلس في مناقشة بنود الاجتماع.

حيث صادق على محضر اجتماعه السابق، وعلى جدول متابعة إدارة الهيئة للقرارات المتخذة عنه، كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان المتفرعة عنه، وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، لجنة الاستثمار، لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة التطوير والتحسين.

واطلع المجلس على مستجدات منصة المعاشات الرقمية «معاشي»، واعتمد تقرير الأداء المالي لشهر فبراير 2025، وناقش مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة، كما اطلع على تقرير أداء الاستثمار لغاية فبراير 2025، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأُخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وأشارت الإحصائيات خلال الاجتماع إلى أن عدد المتقاعدين ارتفع حسب إحصائيات شهر مارس 2025 إلى 21.227 متقاعداً مقارنة بنحو 20.350 متقاعداً عن نفس الفترة من عام 2024، كما بلغ عدد المستحقين 8.325 مستحقاً، مقارنة بنحو 8.338 مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما ارتفعت المدفوعات التقاعدية المصروفة في شهر مارس 2025 إلى 536.361.126 درهماً، مقارنة بنحو 479.366.005 درهماً عن الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة 56.995.121 درهماً.