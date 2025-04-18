شرطة دبي تضبط عصابة احتيال تشتري سيارات بشيكات مزورة

تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إلقاء القبض على عصابة احتيال دولية، خدعت عدداً من مالكي السيارات عبر إيهامهم برغبتها في شراء سياراتهم المعروضة للبيع على أحد المواقع الإلكترونية، ثم تسديد قيمتها باستخدام شيكات مزورة.

وقالت شرطة دبي، إن العصابة وزعت الأدوار بين أفرادها، حيث كان يتولى أحدهم الاتصال بالبائع والاتفاق معه على شراء السيارة، ثم يتواصل معه شخص آخر يُنهي إجراءات نقل الملكية ويسلمه الشيك المزور.

وأوضحت أن إدارة مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تلقت العديد من البلاغات حول أسلوب العصابة، التي أدارت اتصالاتها مع مالكي السيارات من داخل الدولة وخارجها، وذلك بعد اختيار أصحاب السيارات المعروضة على الموقع الإلكتروني والاتفاق معهم على السعر.

وأشارت إلى أن أفراد العصابة، ومن أجل إنجاح مخططهم، كانوا ينتحلون صفة أشخاص اعتباريين، بهدف إقناع الضحايا بجديتهم في شراء السيارات وبث الطمأنينة لديهم، ثم يُرسلون شخصاً لفحص المركبة أمام منزلهم، وبعد ذلك يطلبون منهم الحضور في وقت متأخر من الليل إلى أحد أفرع تسجيل المركبات للقاء «مندوب العصابة»، ليتم إنهاء إجراءات التسجيل وتسليمهم الشيكات المزورة.

وبيّنت شرطة دبي أنه وبمجرد نقل ملكية المركبة يستخدم «مندوب العصابة» صورة جواز مالك السيارة الجديد الذي تم تسجيلها باسمه، يقوم بشحنها في الليلة نفسها إلى خارج الدولة ويغادر معها، وذلك قبل أن يُراجع الضحية البنك في اليوم التالي ليكتشف أن الشيك مزور.