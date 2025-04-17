رأس الخيمة تواصل استعداداتها لتنظيم العرس الجماعي غداً

تواصل إمارة رأس الخيمة استعداداتها لتنظيم العرس الجماعي غداً الجمعة في قاعة البيت متوحد بمنطقة أذن، بمشاركة 77 عريساً من أبناء الوطن، في أجواء تسودها الفرحة والروح الوطنية.

ويأتي هذا الحدث الكبير برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تزامناً مع عام المجتمع، وترجمة لرؤية سموه في دعم استقرار الأسرة، وتيسير سُبل الزواج أمام الشباب، وتكريس مفاهيم التكافل والتلاحم المجتمعي.

وأكد السيد سلطان يوسف الزعابي، رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي، أن المبادرة تنطلق من توجيهات سمو ولي عهد رأس الخيمة، وحرصه الدائم على تقديم الدعم لأبناء الوطن، وتسخير كافة الإمكانيات لخروج هذا الحدث بالشكل اللائق والمشرّف.

وعبّر العرسان عن سعادتهم بهذه المبادرة المباركة، التي منحتهم الفرصة لتأسيس حياتهم الزوجية في أجواء وطنية راقية، بعيداً عن الأعباء المالية.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة، وبتوجيهات سمو ولي عهد رأس الخيمة ستواصل تنظيم سلسلة من الأعراس الجماعية على مدار العام، بمعدل عرس شهرياً، على أن تُختتم هذه المبادرة المجتمعية في ديسمبر 2025.