«الشؤون الإسلامية» تكرم موظفيها ضمن فريق برنامج العلماء الضيوف

تقدم معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على مكرمته السنوية باستضافة نخبة متميزة من العلماء من مختلف بلدان العالم بمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ليشاركوا في البرنامج الرمضاني للدولة بتنظيم من الهيئة.

وأشاد معاليه بالإنجازات المتحققة هذا العام من البرنامج والنجاحات المتوالية التي يحصدها، وهو يرتقي عاماً بعد عامٍ في تنويع الفعاليات ومواكبة المتغيرات وطرق التقديم باللغات المختلفة، لتحقيق الاستفادة لكل الذين يعيشون على أرض هذه الدولة المباركة تحت مظلة الأخوة والتعايش.

وأكد حرص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة التي تقوم بإعداد هذا البرنامج على تطويره بصورة مستمرة ليلبي احتياجات المجتمع المعرفية والثقافية والتوعوية.

وإثراء أيام وليالي شهر رمضان المبارك بالدروس والمحاضرات والأمسيات وكل ما يسمو بالنفوس روحياً، مستفيدة من خبراتها المتراكمة وتنظيمها لهذا البرنامج الذي وضع لبنته الأولى، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وكرم معاليه الموظفين والموظفات من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة المشاركين في البرنامج.