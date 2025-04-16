صندوق الوطن يختتم فعاليات «الخلوة الشبابية لرواد الهوية الوطنية»

اختتمت أمس فعاليات «الخلوة الشبابية لرواد الهوية الوطنية»، التي نظمها صندوق الوطن، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ومؤسسة إرث زايد، وبالشراكة مع 48 مؤسسة اتحادية ومحلية وخاصة، وبحضور حوالي 100 طالب وطالبة إماراتيين، ينتمون إلى 10 جامعات، في منطقة مصفوت بعجمان.

وأظهر المشاركون بالخلوة قدرات كبيرة على الإبداع والإنجاز وتحمل المسؤولية، خلال تأهيلهم ليكونوا قادة لأندية رواد الهوية الوطنية بالمدارس والجامعات خلال المرحلة المقبلة، حيث ركزت الخلوة على تعزيز مفهوم الهوية الوطنية لديهم، وترسيخ قيم الولاء والانتماء في نفوس الأجيال القادمة.

وقال ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن، إن تنظيم هذه الخلوة، جاء بتوجيه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، لتأهيل وتمكين أبناء وبنات الوطن، وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية الشاملة، لا سيما ما يتعلق بالهوية الوطنية.

حيث وفرت الخلوة منصة تفاعلية، مكنت المشاركين من بحث ومناقشة كافة الموضوعات القضايا المتعلقة بالهوية الوطنية، وتبادلوا التجارب والخبرات حول كيفية تعزيز الهوية الوطنية في بيئاتهم التعليمية والمجتمعية، بمشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات.

وتضمن الحدث الذي امتد على مدار 4 أيام متواصلة، برنامجاً حافلاً بالأنشطة المتنوعة، وشمل ورشاً تفاعلية حول قيم الهوية الوطنية وعناصرها الرئيسة، وجلسات حوارية شبابية، بمشاركة متحدثين ملهمين من الخبراء ورواد العمل الوطني والاجتماعي.

وجلسات للعصف الذهني، لتطوير مبادرات شبابية، تعزز الهوية الوطنية، إضافة إلى جولات ثقافية في منطقة مصفوت، للتعرف إلى الإرث التراثي المحلي، وتعميق التواصل مع البيئة الإماراتية الأصيلة.

وأوضح القرقاوي أن المشاركين في الخلوة قدموا العديد من المقترحات والتوصيات المهمة والمبادرات، أبرزها رؤية شبابية لتطوير مبادرة «رواد الهوية الوطنية» في المدارس والجامعات، على مستوى الكم والكيف، وإنتاج محتوى رقمي شبابي، يُعبّر عن الهوية الإماراتية بطرق مبتكرة، وتنظيم زيارات ميدانية إلى المناطق التراثية، لتعزيز الارتباط بالبيئة والثقافة المحلية، وإنشاء منصة إلكترونية لربط الشباب بمبادرة وطنية تطوعية مجتمعية.