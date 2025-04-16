افتتاح مختبر استشراف مستقبل الإعلام الأمني بالشارقة

افتتح اللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، أمس، مختبر استشراف مستقبل الإعلام الأمني، الذي تنظمه إدارة الاستراتيجية والريادة المؤسسية بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وذلك في مقر مدينة الشارقة للإعلام «شمس» بمشاركة 30 متدرباً بهدف إعداد خطط مستقبلية ترفع من جاهزية الإعلام الأمني، وتعزز من قدرته على التنبؤ بالتحديات المستقبلية لمواكبة المتغيرات المتسارعة.

وأثنى القائد العام لشرطة الشارقة على جهود مدينة الشارقة للإعلام «شمس» في دعمها للرسالة الإعلامية في الإمارة وتعاونها في دعم مشاريع شرطة الشارقة المستقبلية، ما يعكس روح الشراكة المؤسسية والتكامل بين القطاعين الأمني والإعلامي.

مؤكداً أهمية مختبر استشراف المستقبل في مجال الإعلام الأمني في خلق بيئة بحثية مبتكرة تتنبأ بتحديات الإعلام الأمني وتحولاته المتسارعة وابتكار الحلول الإعلامية الذكية وتقنيات الاتصال المتجددة، ما يرسخ ثقافة الاستشراف ضمن المنظومة الإعلامية ويضع استراتيجيات استباقية تواكب توجهات الدولة في الاستعداد للمستقبل وتتماشى مع تطلعات شرطة الشارقة في الريادة الأمنية.

وتضمن المختبر الذي قدمه الدكتور ديريك وودجيت مدير مؤسسة مختبرات المستقبل وباحث في الاستشراف بأكاديمية «دي إم إس إنترناشيونال» عدة محاور رئيسة منها، تحليل دراسات المستقبل وجوهر الإعلام الأمني ومستقبل الإعلام.

كما تطرق إلى طرق تطوير السيناريوهات وتطبيقها ومناقشة احتياجات المستقبل القريب، إلى جانب التمارين حول الافتراضات المستقبلية وطرق استكشافها وجرائم المستقبل والإعلام والمسببات المستقبلية وتقييم السيناريوهات وتحسين مرحلة ما بعد السيناريو والمسح من الدراسات لدعم الرسالة الإعلامية في المؤسسة الأمنية.

حضر افتتاح المختبر راشد عبد الله العوبد، مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، والعميد أحمد حاجي السركال، المدير العام للإدارة العامة للوقاية وحماية المجتمع، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني، والعميد إبراهيم مصبح العاجل، المدير العام للإدارة العامة لمراكز الشرطة الشاملة، وعدد من المسؤولين والخبراء.