مليونا درهم من «دبي الخيرية» لدعم الحالات الإنسانية

قدمت جمعية دبي الخيرية مليوني درهم، للمساهمة في تلبية احتياجات الحالات الإنسانية والفئات الأكثر احتياجاً، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، في إطار الحرص على تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق التكافل المجتمعي في دبي، وتقديم الدعم اللازم للأسر والأفراد، الذين يواجهون ظروفاً صعبة وتحديات إنسانية مختلفة.

وسلم أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، شيكاً بالمبلغ لسعيد أحمد الطاير، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع، في مقر جمعية دبي الخيرية، بحضور خالد الرمسي، مدير إدارة الفرص الاستثمارية والتمويل بالهيئة، وعبدالله عبدالعزيز، مدير مكتب المتابعة والتنسيق بدبي الخيرية.

وقال أحمد السويدي إن المساهمة في إطار الشراكة الاستراتيجية المثمرة مع الهيئة، وامتداداً لمساعي الجمعية في دعم مستهدفات عام المجتمع 2025، وترسيخ نهجها في بناء مجتمع متماسك يرتكز على قيم العطاء والتعاون والمسؤولية المشتركة، وإيماناً منها بأهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الخيرية والهيئات الحكومية، لتعزيز العمل الإنساني.

وأكدت جمعية دبي الخيرية توظيف شراكاتها الاستراتيجية لتعزيز المبادرات المجتمعية، انطلاقاً من دورها نموذجاً رائداً في العمل الإنساني، مما يخلق شبكة واسعة من الدعم والتعاون، ومن خلالها يتم تبادل الخبرات والموارد، ويتمكن الشركاء من تحقيق أهداف مشتركة، تتمثل في إحداث تغيير إيجابي في حياة الأفراد والمجتمع.