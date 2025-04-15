جمعية الصحفيين تنظم دورة حول «التجارة الإلكترونية والتسويق»

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية في مقرها بدبي دورة تدريبية بعنوان «التجارة الإلكترونية والتسويق الحديث»، قدمها مسلم خيروني الشريك المرخص من أمازون، ضمن برامجها الهادفة إلى تطوير مهارات الإعلاميين ورواد الأعمال وصناع المحتوى.

وتهدف الدورة إلى تعزيز الاستدامة المعرفية لمنتسبيها، بما يتماشى مع التقدم الذي تشهده الدولة في الاقتصاد الرقمي، وتنامي نشاط المتاجر الإلكترونية والإقبال المتزايد عليها من مختلف شرائح المجتمع، فضلاً عن الاستفادة من البنية التقنية المتطورة في الإمارات.

وقدم المحاضر شرحاً عملياً حول مفاهيم التجارة الإلكترونية، وأدوات التسويق عبر منصاتها، وآليات إنشاء وإدارة المتاجر في الفضاء الواسع، ما يعزز كفاءة الإعلاميين وتمكينهم من الأدوات الحديثة لدعم مساراتهم المهنية.

وحضر الدورة، التي نظمها مركز الإبداع الإعلامي التابع للجمعية فضيلة المعيني رئيسة مجلس الإدارة، وحسن عمران عضو مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من الصحفيين والإعلاميين، ورواد في التسويق الإلكتروني.

وقالت فضيلة المعيني إن الدورة تأتي في إطار استراتيجية الجمعية الرامية إلى تمكين الإعلاميين من أدوات العصر وربط الممارسة المهنية بالتحولات التقنية والاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات والتجارة العالمية.

وتأتي كذلك ضمن الأنشطة المتنوعة التي تنظمها الجمعية خلال العام الحالي وفي إطار «عام المجتمع»، الهادف إلى تمكين الأفراد وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية.

ونوهت المعيني بجهود مركز الإبداع الإعلامي وأنشطته في طرح الدورات المتخصصة ومن ضمنها فهم آليات التسويق عبر المنصات الرقمية وكيفية بناء متجر إلكتروني ناجح. وأشارت إلى أن الإعلامي لم يعد مجرد ناقل للخبر، بل أصبح صانعاً للفرص وقادراً على بناء مشروعه الخاص.