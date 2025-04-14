طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا مغبراً أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً مثيرة للغبار والأتربة وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية، وسرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب ويحدث المد الأول عند الساعة 14:50 والمد الثاني عند الساعة 02:19 والجزر الأول عند الساعة 08:30 والجزر الثاني عند الساعة 20:01.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:37 والمد الثاني عند الساعة 22:30 والجزر الأول عند الساعة 17:01والجزر الثاني عند الساعة 05:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا ..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 27 65 30

دبي 40 29 65 25

الشارقة 41 27 60 20

عجمان 39 28 65 20

أم القيوين 39 27 65 20

رأس الخيمة 43 24 55 25

الفجيرة 35 26 70 30

العـين 43 30 35 15

ليوا 40 28 65 20

الرويس 35 24 70 25

السلع 35 23 70 25

دلـمـا 34 25 70 25

طنب الكبرى / الصغرى 35 28 75 30

أبو موسى 34 28 75 30