نهيان بن مبارك: إعداد جيل قادر على حمل راية الهوية الوطنية

كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أمس، المتميزين طلاب الجامعات الإماراتية المشاركين في فعاليات الخلوة الشبابية لرواد الهوية الوطنية، التي ينظمها صندوق الوطن في منطقة مصفوت بإمارة عجمان، والتي استمرت على مدى 4 أيام بمشاركة 100 من أبناء وبنات الإمارات الذين ينتسبون إلى 10 جامعات.

وركزت أنشطة الخلوة على ترسيخ قيم الهوية والانتماء والولاء في نفوس الشباب، وتعزيز دورهم كقادة وصناع مستقبل في مسيرة التنمية المستدامة للدولة.

وأدار معالي الشيخ نهيان بن مبارك حواراً مفتوحاً مع المشاركين، وتبادل معهم الحديث حول مفاهيم الهوية الوطنية، وأهمية الحفاظ على القيم الإماراتية الأصيلة، مشيداً بروح المبادرة والالتزام التي أظهرها الشباب في جلسات النقاش وورش العمل التي تناولت محاور متنوعة تتعلق بالعناصر الرئيسية للهوية الوطنية، والمسؤولية المجتمعية.

وتضمنت الخلوة جلسات نقاشية وبرامج تدريبية وورش عمل، وعروضاً تقديمية لمشاريع شبابية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك، إن تنظيم صندوق الوطن للخلوة الشبابية لرواد الهوية الوطنية ومبادرة قوافل الهوية الوطنية تأتي تجسيداً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي تضع تأهيل وتمكين شباب الوطن في قمة أولويات سموه، كما تأتي انسجاماً مع إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع، لترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، وتعزيز التفاعل بين الأجيال، وإعداد جيل من الشباب القادر على حمل راية الهوية الوطنية بفخر وثقة.