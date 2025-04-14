مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين» تحقق أهدافها

أعلن مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الداخلية، عن انتهاء مبادرة «تسجيل الأسلحة غير المرخصة لدى المواطنين»، تحت شعار «الدار أمان والتسجيل ضمان»، والتي حظيت بتفاعل مجتمعي كبير وبمشاركة واسعة من المواطنين.

وأكد محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، أن المبادرة حققت أهدافها المرجوة، وفي مقدمتها تعزيز أمن المجتمع، ونشر الوعي بمخاطر حيازة الأسلحة غير المرخصة، وتمكين المواطنين من تسوية أوضاع الأسلحة والذخائر غير المرخصة بشكل قانوني وآمن، مع الاستفادة من مزايا الإعفاء من المساءلة القانونية والتسجيل المجاني خلال فترة المبادرة.

وأشار إلى أن فترة المبادرة التي امتدت لثلاثة أشهر، شهدت تفاعلاً لافتاً من أفراد المجتمع، مما يعكس وعي المواطنين وحرصهم على الامتثال للقانون، والمساهمة في ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أكثر دول العالم أمناً.

فيما أوضح العميد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية، أن التعاون المثمر بين الوزارة ومكتب الأسلحة والمواد الخطرة أسهم في إنجاح المبادرة من خلال توفير منصات ذكية، ومركز اتصال مجاني (800233)، ودعم مستمر لتسهيل إجراءات تسجيل الأسلحة والتخلص الآمن من الذخائر غير المرخصة.