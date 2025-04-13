ولي عهد الفجيرة وعبدالله بن زايد والشيوخ يعزّون في وفاة حسن إبراهيم الفردان

قدم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، ومعالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس مؤسسة دبي للإعلام، ومسؤولون واجب العزاء في وفاة حسن إبراهيم الفردان.

وأعرب سموهم والمعزون عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة الفقيد، داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وتعتذر صحيفة «البيان» إلى آل الفردان الكرام وأبناء المرحوم الحاج حسن إبراهيم الفردان عن الخطأ الذي صدر في عدد الأمس وتتقدم بأحر التعازي والمواساة.