«الإمارات للإفتاء الشرعي» يستعرض عدداً من المشروعات والخطط الاستراتيجية

عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، اجتماعه الأول لسنة 2025، برئاسة معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس المجلس، وبحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس المجلس؛ حيث استعرض عدداً من المشروعات والخطط الاستراتيجية.

وقال رئيس المجلس، إن من توفيق الله وعونه أن كان للمجلس دوره البارز في إقامة شعيرة الصيام والعيد، وذلك عن طريق نهوضه المتميز باختصاصه في تحري هلال شهري رمضان وشوال، مؤكداً أن هذا التميز ما كان ليتحقق لولا عون الله ثم دعم القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وأشاد بالدعم المتواصل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للمجلس.