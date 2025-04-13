سيف بن زايد وذياب بن محمد يحضران أفراح البلوشي والظاهري

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأُسر الشهداء، حفل الاستقبال، الذي أقامه المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة خميس عبيد حمر عين الظاهري، وذلك في مدينة العين.

وقدم سموهما التهاني للعروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

كما حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم في قاعة الخبيصي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حيث قدّم معاليه التهاني والتبريكات للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية.