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منصور بن زايد وخالد بن محمد يحضران أفراح العلوي والكلباني

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وام

أبوظبي
منصور بن زايد في حديث مع إبراهيم العلوي بحضور منصور العلوي
منصور بن زايد في حديث مع إبراهيم العلوي بحضور منصور العلوي
منصور بن زايد في لقطة تذكارية مع إبراهيم ومنصور العلوي
وام
منصور بن زايد في لقطة تذكارية مع إبراهيم ومنصور العلوي
خالد بن محمد بن زايد مصافحاً الحضور
خالد بن محمد بن زايد مصافحاً الحضور
خالد بن محمد في حديث مع إبراهيم ومنصور العلوي وجانب من الحضور
خالد بن محمد في حديث مع إبراهيم ومنصور العلوي وجانب من الحضور

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، حفل الاستقبال الذي أقامه الفريق ركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوي، وكيل وزارة الدفاع بمناسبة زفاف نجله منصور إلى كريمة راشد عبيد الكلباني، وذلك في مجلس المشرف بمدينة أبوظبي. وهنأ سموهما العريس وذويه متمنيين له حياة أسرية سعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أُقيم أمس في مجلس المشرف في أبوظبي، عددٌ من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمعٌ من المدعوّين.