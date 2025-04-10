سعود المعلا وأحمد بن محمد يعزيان في وفاة راشد بن علي الشعفار

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المغفور له، راشد بن علي بن عبدالله الشعفار، شقيق محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي الشعفار.

وأعرب سموهما خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة أم سقيم بدبي، أمس، عن صادق تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال تقديم واجب العزاء الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

إلى ذلك قدم سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، واجب العزاء في الفقيد، وأعرب سموهم خلال زيارتهم مجلس العزاء، عن صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق سمو ولي عهد أم القيوين خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة بلدية أم القيوين.

كما قدم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، والفريق محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي وعدد من المسؤولين واجب العزاء.



