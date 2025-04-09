إطلاق حملة سلامة المنشآت الصناعية مسؤولية الجميع بالشارقة

بتعاون مشترك بين بلدية مدينة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني انطلقت حملة «سلامة المنشآت الصناعية مسؤولية الجميع»، وتأتي هذه الحملة بمشاركة كل من بلدية مدينة الشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني والدائرة الاقتصادية بهدف تعزيز الوعي بين أصحاب المنشآت حول أهمية وسائل الوقاية والسلامة من الحريق.

تركز الحملة على الالتزام بإرشادات السلامة والوقاية من الحريق في المنشآت الصناعية، حيث تشمل أهمية التخزين بالشكل الصحيح والارتدادات ومسالك الهروب، وتسعى الحملة إلى معالجة التجاوزات التي قد يرتكبها أصحاب المنشآت، مثل البناء أو الإضافات العشوائية دون الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وتشمل الحملة جميع المناطق الصناعية في مدينة الشارقة، بما في ذلك منطقة الصجعة الصناعية، وتؤكد هيئة الشارقة للدفاع المدني على ضرورة التزام أصحاب المنشآت بأن لا يتجاوز ارتفاع التخزين عن 3 أمتار في المباني التي لا تحتوي على نظام مكافحة الحريق، مع الحفاظ على ارتفاع التخزين بمسافة لا تقل عن متر أسفل المرش المائي، ويجب أن تكون الممرات والعناصر الهيكلية والجدران على بعد متر واحد على الأقل من رفوف التخزين، وألا تتجاوز مساحة الميزانين عن 50 % من مساحة الطابق الأرضي.

أما بالنسبة للمواد القابلة للاشتعال والخطرة، فيجب فصل المواد غير المتشابهة أو تخزينها في أماكن مقاومة أو محمية ضد الحريق وفقاً لبطاقة بيانات السلامة (MSDS)، ومن المهم منع تحميل الكهرباء بشكل زائد وإصلاح وصيانة المعدات الكهربائية والميكانيكية من قبل فنيين مختصين، وتنظيف الموقع بشكل مستمر لتقليل المواد القابلة للاشتعال وضمان خلو مسالك الهروب من العوائق وأن لا يقل عرضها عن 1.2 متر بين الرفوف والمعدات، وينبغي نشر خطط الإخلاء في مواقع بارزة، كما يجب أن يتوفر على الأقل مخرجين مزودين بلافتات واضحة وإنارة طوارئ.