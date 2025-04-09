طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وحركة الرياح، شمالية غربية - جنوبية شرقية، وسرعتها( / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س)، وفي الخليج العربي، يحدث المد الأول عند الساعة 11:40، والمد الثاني عند الساعة 00:54، والجزر الأول عند الساعة 18:08،والجزر الثاني عند الساعة 06:27،

و في بحر عمان ، يحدث المد الأول عند الساعة 08:28، والمد الثاني عند الساعة 20:42، زالجزر الأول عند الساعة 14:37، والجزر الثاني عند الساعة 03:07.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 23 60 25

دبي 33 22 85 30

الشارقة 35 24 80 25

عجمان 32 23 80 35

أم القيوين 33 22 85 30

رأس الخيمة 38 23 60 20

الفجيرة 35 28 75 20

العـين 37 23 30 20

ليوا 37 22 25 15

الرويس 36 22 55 20

السلع 37 24 60 25

دلـمـا 34 24 65 35

طنب الكبرى / الصغرى 32 22 80 40

أبو موسى 32 22 80 45