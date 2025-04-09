عمار النعيمي ومحمد الشرقي يعزيان في وفاة راشد بن علي الشعفار

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له، راشد بن علي بن عبدالله الشعفار، شقيق محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي الشعفار.

وأعرب سموهما، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي أمس، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إلى ذلك قدم سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس «مؤسسة دبي للإعلام»، واجب العزاء، كما قدم واجب العزاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين.