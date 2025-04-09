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الإمارات

عمار النعيمي ومحمد الشرقي يعزيان في وفاة راشد بن علي الشعفار

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وام

دبي
عمار النعيمي مقدماً واجب العزاء بحضور علي الشعفار
وام
عمار النعيمي مقدماً واجب العزاء بحضور علي الشعفار
محمد الشرقي معزياً سيف الشعفار بحضور راشد بن حمد وعلي الشعفار
وام
محمد الشرقي معزياً سيف الشعفار بحضور راشد بن حمد وعلي الشعفار
حشر بن مكتوم وعلي الشعفار وعبدالله حارب وسعيد الكمدة خلال العزاء
وام
حشر بن مكتوم وعلي الشعفار وعبدالله حارب وسعيد الكمدة خلال العزاء
حشر بن مكتوم خلال تقديم واجب العزاء
وام
حشر بن مكتوم خلال تقديم واجب العزاء
مانع بن محمد بن راشد بن مانع وعلي الشعفار وسيف الشعفار وخالد الشعفار
وام
مانع بن محمد بن راشد بن مانع وعلي الشعفار وسيف الشعفار وخالد الشعفار
راشد النعيمي خلال تقديم واجب العزاء
وام
راشد النعيمي خلال تقديم واجب العزاء
مطر الطاير وعلي الشعفار وشبيب الظاهري وسيف علي الشعفار
وام
مطر الطاير وعلي الشعفار وشبيب الظاهري وسيف علي الشعفار
خلال العزاء
وام
خلال العزاء

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء في وفاة المغفور له، راشد بن علي بن عبدالله الشعفار، شقيق محمد وسيف وفيصل وخالد بن علي الشعفار.

وأعرب سموهما، خلال زيارة مجلس العزاء في دبي أمس، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إلى ذلك قدم سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس «مؤسسة دبي للإعلام»، واجب العزاء، كما قدم واجب العزاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان، وعدد من كبار المسؤولين.