"جاهزية الأجيال" يعزز الوعي بمنظومة الطوارئ والأزمات في الإمارات

أكد سلمان علي السلمان، المتحدث الرسمي عن المعارض المصاحبة للقمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025، أن معرض "جاهزية الأجيال" يعزز الوعي بمنظومة الطوارئ والأزمات في الدولة ويجمع أبرز الشركاء الإستراتيجيين في هذا المجال.

وأعرب السلمان على هامش انطلاق القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 في أبوظبي عن سعادته بإطلاق المعرض لأول مرة بهدف غرس ثقافة الجاهزية والمسؤولية لدى الجيل القادم، مما يساهم في تعزيز الأمن المجتمعي.

وأوضح أن المعرض، الذي يقام تحت شعار "بناء جيل واعٍ.. ومستعد للمستقبل"، يستهدف الطلاب من المدارس والجامعات، ويهدف إلى تأهيلهم بمهارات متقدمة للتعامل مع الأزمات والطوارئ، مع التركيز على تعزيز جاهزيتهم لمواجهة تحديات المستقبل.

وأشار إلى أن المعرض يتضمن ورش عمل تفاعلية وفعاليات مبتكرة، مثل سيناريوهات محاكاة للزلازل والأمراض الصحية والمواد الخطرة، بهدف نشر الوعي بالجاهزية، لافتا إلى أن الحدث يسعى إلى تعزيز الوعي لدى أولياء الأمور والمجتمع بأهمية المشاركة في بناء مجتمع آمن ومستدام.

ويعد المعرض جزءًا من رؤية الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات لتعزيز ثقافة السلامة في المجتمع، ويُقام بالتزامن مع القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات، التي تجمع أبرز القادة والخبراء في هذا المجال.