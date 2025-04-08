طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً رطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية.

وأوضح المركز في بيانه اليوم يحول حالة الطقس ، أن الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً،و حركتها شمالية غربية- جنوبية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي مضطربا صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف بعد الظهر، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:40 والجزر الأول عند الساعة 17:38 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعة 07:42 والمد الثاني عند الساعة 20:15

و الجزر الأول عند الساعة 13:58 والجزر الثاني عند الساعة 02:37.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 22 65 20

دبي 35 24 50 20

الشارقة 36 19 55 25

عجمان 31 25 75 25

أم القيوين 35 20 75 25

رأس الخيمة 38 19 50 20

الفجيرة 34 27 70 15

العـين 38 26 35 15

ليوا 37 20 75 20

الرويس 36 19 75 25

السلع 36 22 75 25

دلـمـا 30 24 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 30 23 85 40

أبو موسى 30 23 85 40