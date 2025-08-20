طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً وفرصة سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرةً للغبار والأتربة، وتكون

جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 23:36، والجزر الثاني عند الساعة 07:03

و في بحر عمان الموج خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 09:03، والمد الثاني عند الساعة 20:08، والجزر الأول عند الساعة 14:53، والجزر الثاني عند الساعة 02:58.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

لمدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 33 65 25

دبي 42 33 60 30

الشارقة 43 33 70 20

عجمان 43 33 75 30

أم القيوين 43 32 70 30

رأس الخيمة 43 32 65 25

الفجيرة 35 31 90 65

العـين 42 30 55 25

ليوا 43 32 45 25

الرويس 39 33 70 25

السلع 37 32 80 25

دلـمـا 37 31 75 40

طنب الكبرى / الصغرى 43 34 75 40

أبو موسى 37 32 80 65