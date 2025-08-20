Al Bayan
الإمارات

حاكما أم القيوين ورأس الخيمة يعزيان في وفاة حرم حمد بن رحمه الشامسي

سعود المعلا خلال تقديمه واجب العزاء
سعود بن صقر ومحمد بن سعود خلال العزاء
سعود بن صقر ومحمد بن سعود خلال العزاء

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صباح أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله، حرم حمد بن رحمه الشامسي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى ذوي الفقيدة. رافق صاحب السمو حاكم أم القيوين خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

كما رافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال تقديم واجب العزاء، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة.