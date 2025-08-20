حاكما أم القيوين ورأس الخيمة يعزيان في وفاة حرم حمد بن رحمه الشامسي

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صباح أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله، حرم حمد بن رحمه الشامسي.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما إلى ذوي الفقيدة. رافق صاحب السمو حاكم أم القيوين خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

كما رافق صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال تقديم واجب العزاء، سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة.